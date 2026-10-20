Die Solidaritätsaktion von Ärzte ohne Grenzen (MSF) dient der Unterstützung des Nothilfefonds. Dieser ermöglicht es, der Organisation bei Kriegen, Epidemien und Naturkatastrophen schnell Hilfe zu leisten.<BR \/><BR \/>Auch im Trentino-Südtirol – in Trient, Bozen, Bruneck und Rovereto – stehen die Freiwilligen von Ärzte ohne Grenzen bereit, um alle zu empfangen, die zwei besondere Keksdosen in limitierter Auflage mit nach Hause nehmen möchten.<h3>\r\nPsychische Gesundheit im Fokus<\/h3>Eine illustrierte Reise, die anhand eines Bildes erzählt, was jeden Tag in über 70 Ländern der Welt geschieht. Die diesjährige Ausgabe legt einen Schwerpunkt auf die psychische Gesundheit, die in Notfällen ebenso wichtig ist wie im Alltag. <BR \/><BR \/>Über einen QR-Code in der Verpackung lässt sich die Broschüre „Auch das ist Pflege“ (“Anche questa è cura“) herunterladen – ein praktisches Hilfsmittel, um die Herausforderungen des Alltags zu meistern und die Öffentlichkeit an diese Themen heranzuführen.<BR \/><BR \/>„Wir wissen nicht, wie die nächste Notsituation aussehen wird, aber wir wissen, dass der Notfallfonds stets dazu beigetragen hat, das erste Flugzeug mit provisorischen Krankenstationen und Medikamenten auf den Weg zu bringen. Jede Schachtel Kekse, die man verschenkt oder für sich selbst behält, bringt uns einen Kilometer näher an das nächste Dorf, in dem medizinische Versorgung und Hilfe benötigt werden“, erklärt Laura Perrotta, Leiterin der Spendenaktion bei Ärzte ohne Grenzen. <h3>\r\n1 Schachtel á 15 Euro: Unterstützung für 30 Kinder<\/h3>Bei einer Mindestspende von 15 Euro kann eine Schachtel Kekse erworben werden. Diese 15 Euro können in 30 Beutel gebrauchsfertige therapeutische Nahrung umgewandelt werden.<BR \/><BR \/>100 Prozent der von MSF in Italien gesammelten Mittel stammen aus privaten Spenden, die es der Organisation ermöglichen, ihre Unabhängigkeit zu wahren und schnell auf Notfälle zu reagieren.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/biscottisenzafrontiere.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier <\/a>werden die Kekse verkauft, sie sind auch Online unter <a href="https:\/\/bottegasolidale.medicisenzafrontiere.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">https:\/\/bottegasolidale.medicisenzafrontiere.it\/<\/a> verfügbar. <BR \/><h3>\r\nMedizinische Versorgung dorthin bringen, wo sie gebraucht wird<\/h3>Mehr als jedes dritte Projekt von Ärzte ohne Grenzen findet in Kriegs- und Konfliktgebieten statt. Dazu gehört auch der Gazastreifen, wo die Teams von Ärzte ohne Grenzen im Jahr 2025 über 900.000 medizinische Konsultationen durchgeführt, 27.000 Operationen vorgenommen und mehr als 13.000 Geburten betreut haben. Oder der Sudan, wo der Krieg seit über drei Jahren die Bevölkerung und die Orte des täglichen Lebens trifft: Märkte, Schulen und Gesundheitseinrichtungen sind zu Zielen von Angriffen geworden, während Millionen von Menschen gezwungen waren, ihre Häuser zu verlassen. <BR \/><BR \/>Hier hat MSF allein im Jahr 2025 mehr als 1,4 Millionen ambulante Behandlungen durchgeführt und 34.000 Geburten betreut.<BR \/><BR \/>Es gibt Regionen, in denen zu bewaffneten Konflikten noch Epidemien und Gesundheitsnotstände hinzukommen: Dies ist der Fall in der Demokratischen Republik Kongo, wo zu Masern und Cholera nun auch noch eine neue Ebola-Epidemie hinzukam – und zwar in einem Teil des Landes, in dem seit Jahren Auseinandersetzungen zwischen bewaffneten Gruppen und Gewalttaten den Zugang zu medizinischer Versorgung ohnehin schon erschweren.<BR \/><BR \/> “Ebola ist nicht nur ein Virus. Es ist der Schrecken in den Augen eines Erkrankten. Es ist eine Familie, die ihre Angehörigen nicht mehr umarmen kann. Es ist ein Telefonanruf, bei dem man weiß, dass es der letzte sein könnte. Wir von Ärzte ohne Grenzen sind genau dafür da: um zu behandeln, zu schützen, auszubilden, zu unterstützen und dazu beizutragen, die Epidemie einzudämmen.“ erzählt Martina Marchiò, Vizepräsidentin von Ärzte ohne Grenzen, die gerade aus der Demokratischen Republik Kongo zurückgekehrt ist, wo sie an den Maßnahmen zur Bekämpfung von Ebola teilgenommen hat.