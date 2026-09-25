Der September ist ein guter Zeitpunkt, um das eigene Zuhause einmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten: Wo könnte jemand relativ unbemerkt an ein Fenster oder eine Tür gelangen? Welche Zugänge sind schlecht einsehbar? Und gibt es Türen oder Fenster, die sich besonders leicht öffnen lassen?<BR \/><BR \/>Mit den kürzer werdenden Tagen fällt die Dämmerung in den kommenden Monaten zunehmend in jene Zeiten, in denen viele Menschen noch nicht zu Hause sind. Ein Rundgang um Haus oder Wohnung kann deshalb helfen, mögliche Schwachstellen rechtzeitig zu erkennen.<h3>\r\nNicht nur die Haustür im Blick behalten<\/h3>Bei der Sicherung des eigenen Zuhauses richtet sich die Aufmerksamkeit häufig zuerst auf die Haustür. Andere Zugänge geraten dagegen leicht in Vergessenheit. Dazu zählen Keller- und Garagentüren, Kellerfenster sowie Balkon- und Terrassentüren.<BR \/><BR \/>Auch diese Zugänge sollten zuverlässig schließen und bei Abwesenheit immer verschlossen sein. Besondere Aufmerksamkeit verdienen leicht erreichbare Fenster im Erdgeschoss oder Hochparterre.<BR \/><BR \/>Ein gekipptes Fenster bietet keinen ausreichenden Schutz. Beim Verlassen des Hauses sollten Fenster daher vollständig geschlossen werden.<h3>\r\nMechanische Sicherungen als wichtige Grundlage<\/h3>Für einen besseren Einbruchschutz muss nicht zwangsläufig mit aufwendiger Technik begonnen werden. Solide Türen und Fenster sowie geeignete mechanische Sicherungen bilden eine wichtige Grundlage und können das gewaltsame Öffnen erschweren.<BR \/><BR \/>Bei älteren Fenstern und Türen kann es sich lohnen, vorhandene Beschläge und Schließsysteme überprüfen zu lassen und gegebenenfalls nachzurüsten.<BR \/><BR \/>Alarmanlagen, Bewegungsmelder, Kameras oder Smart-Home-Systeme können den Schutz zusätzlich ergänzen. Sie ersetzen jedoch nicht die grundlegende Sicherung von Türen und Fenstern.<h3>\r\nAuch der Außenbereich gehört zum Sicherheitscheck<\/h3>Ein schlecht beleuchteter und von außen kaum einsehbarer Zugang kann ungebetenen Gästen entgegenkommen. Eine sinnvoll platzierte Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder kann hier Abhilfe schaffen.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig sollte darauf geachtet werden, dass Leitern, Werkzeuge oder andere Gegenstände rund ums Haus nicht unnötig zugänglich sind und als Hilfsmittel verwendet werden können.<BR \/><BR \/>Auch Hecken und Sträucher sollten überprüft werden. Sie schaffen zwar Privatsphäre, können aber gleichzeitig Sichtschutz bieten. Vor allem unmittelbar an Türen und leicht erreichbaren Fenstern sollte deshalb darauf geachtet werden, dass der Bewuchs mögliche Zugänge nicht unnötig abschirmt.<h3>\r\nKleine Gewohnheiten nicht unterschätzen<\/h3>Auch die beste Sicherheitstechnik hilft wenig, wenn Fenster gekippt bleiben oder die Haustür lediglich zugezogen wird.<BR \/><BR \/>Beim Verlassen des Hauses sollten Türen abgeschlossen und Fenster vollständig geschlossen werden. Schlüssel sollten nicht unter Fußmatten, in Blumentöpfen oder an anderen vermeintlich sicheren Stellen versteckt werden.<BR \/><BR \/>Bei längerer Abwesenheit können Nachbarn oder Bekannte gebeten werden, den Briefkasten zu leeren und gelegentlich Rollläden zu öffnen und zu schließen. Zeitschaltuhren oder smarte Steuerungen für die Beleuchtung können zusätzlich den Eindruck vermitteln, dass jemand zu Hause ist.<BR \/><BR \/>Auch bei sozialen Netzwerken ist Zurückhaltung sinnvoll: Eine längere Abwesenheit sollte nicht öffentlich angekündigt werden.<h3>\r\nMehrere Maßnahmen ergeben zusammen ein Sicherheitskonzept<\/h3>Ein guter Einbruchschutz besteht meist aus mehreren Bausteinen. Entscheidend ist zunächst, mögliche Schwachstellen am eigenen Haus oder an der eigenen Wohnung zu erkennen. Wer einfache Verhaltensregeln beachtet, vorhandene Sicherungen überprüft und bei Bedarf gezielt nachrüstet, kann es Einbrechern deutlich schwerer machen.<BR \/><BR \/>Weitere Informationen bietet die Verbraucherzentrale Südtirol in der Broschüre „Sicheres Zuhause – vor Einbruch geschützt“. <a href="https:\/\/consumer.bz.it\/de\/sicheres-zuhause-vor-einbruch-geschuetzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie kann kostenlos über die Webseite der Verbraucherzentrale heruntergeladen werden.<\/a>