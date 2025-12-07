<BR \/>Aufgrund der starken Rauch- und Hitzeentwicklung gestaltete sich die Erkundung zunächst schwierig. Zur Unterstützung wurde eine weitere Mannschaft der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Bozen Stadt nachalarmiert.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1247178_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Brandherd konnte schließlich im Kellergeschoss lokalisiert und gelöscht werden. Die Entrauchung des weitläufigen Kellerbereichs nahm längere Zeit in Anspruch. Zudem musste ein durch die Hitze beschädigtes Wasserrohr abgedichtet und ausgetretenes Wasser abgepumpt werden.<BR \/><BR \/>Techniker von Edyna wurden hinzugezogen, da Teile der Elektroverteilung beschädigt waren. Der Rettungsdienst betreute eine Bewohnerin, die leichte Atembeschwerden erlitten hatte.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1247181_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Einsatz wurde gegen 4 Uhr beendet. Die Brandursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen