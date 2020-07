Kellner ohne Maske – Wie finden Sie das?

Laut Landesgesetz zu Phase 2 müssen Servierkräfte in Südtirol während ihrer Arbeit chirurgische Masken oder ein Visier verwenden. Und das nicht ohne Grund: Sie sind mit zahlreichen Kunden in Kontakt, servieren Speisen und Getränke. Hygiene, Sicherheit und Wohlbefinden für den Kunden sollten gerade da an erster Stelle stehen.Und doch: Immer öfter nehmen es Bedienungen mit dem Tragen des Mund-Nasen-Schutzes nicht so genau, tragen ihn gar nicht oder nur „Pro forma“, wobei die Nase herausschaut oder nur die Kinnpartie bedeckt ist, anstatt der wirklich zu schützende Bereich.Ist Ihnen das auch schon passiert und was halten Sie davon?

