Kellnerinnen mit gefälschten Ausweisen ausgeforscht und festgenommen

4 Personen geschnappt

Die 3 Kellnerinnen wollten bei der Quästur eine Steuernummer beantragen und legten dafür ihrem Antrag die slowakischen Pässe bei. Da die Ausweise aber Unstimmigkeiten aufwiesen, wurde der Fall Polizisten übergeben, die sich die Ausweise genauer anschauten.Wie sich bald herausstellte, waren die Ausweise der Frauen gefälscht. Die slowakische Botschaft in Rom bestätigte, dass die 3 Dokumente nie ausgestellt worden waren.Sofort begaben sich die Beamten in das Hotel, wo die 3 Frauen als Kellnerinnen angestellt waren. Bei der Kontrolle stellte sich bald heraus, dass die Frauen aus Georgien stammten. Außerdem wurde eine weitere Angestellte mit gefälschtem slowakischen Ausweis kontrolliert. Auch sie stammte in Wirklichkeit aus Georgien.Die Polizei zog die 4 gefälschten Ausweise ein und blockierte die Bankkonten, die mit den besagten Ausweisen bei einer Bank in der Gegend eröffnet wurden.Alle 4 Frauen wurden festgenommen und in die Quästur begleitet. Anschließend wurden 3 von ihnen in das Abschiebezentrum von Rom gebracht, wo sie darauf warten, abgeschoben zu werden.