Die Freiwillige Feuerwehr Kematen wurde um gegen 23.25 Uhr zunächst zu einem Kaminbrand (Alarmstufe 1) alarmiert. Noch wenige Minuten später, bereits vor der Ausfahrt der ersten Mannschaft, wurde die Alarmstufe auf 3 (Großbrand) erhöht. Der Dachstuhl des Wirtschaftsgebäudes stand in Brand.<BR \/><BR \/>Mehrere Atemschutztrupps waren zur Brandbekämpfung im Einsatz. Ein direkt angebautes weiteres Wirtschaftsgebäude konnte abgeschirmt werden. Auch das nur wenige Meter entfernte Wohnhaus war gefährdet. Der Brand konnte relativ schnell eingedämmt werden. Wenige Minuten später hätte das Feuer wohl weitaus schlimmer enden können.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1383621_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Für die Wasserversorgung wurden zwei Zubringerleitungen von der Ahr bis zum Brandobjekt gelegt. Zudem wurde die Freiwillige Feuerwehr Bruneck mit Atemschutzflaschen nachalarmiert.<BR \/><BR \/>Nach rund zwei Stunden war der Brand unter Kontrolle. Um circa 1.30 Uhr konnten die ersten Mannschaften abrücken, die letzte Mannschaft der Feuerwehr Kematen rückte gegen 2.30 Uhr ab. Der Schaden hält sich in Grenzen: Betroffen waren ein Teil des Dachstuhls sowie ein Maschinenraum. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1383624_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Insgesamt standen rund 140 Einsatzkräfte im Einsatz. Beteiligt waren die Freiwilligen Feuerwehren Kematen, Mühlen, Sand, Uttenheim, Ahornach und Bruneck. Außerdem waren der Abschnittsinspektor, der Bezirksinspektor, die Carabinieri und das Weiße Kreuz Ahrntal vor Ort.