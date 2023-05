Kenia: Über 100 tote Sektenmitglieder werden obduziert – großteils Kinder

Die mehr als 100 Leichen waren in den vergangenen Tagen im Shakahola-Wald gefunden worden. Bei einem Großteil der Opfer handelt es sich um Kinder. Sektenführer Paul Mackenzie Nthenge wird verdächtigt, die Anhänger seiner sogenannten Internationalen Kirche der guten Nachricht zum Verhungern gezwungen zu haben. Er hatte sich Mitte April der Polizei gestellt und ist in Gewahrsam. Am Dienstag soll er vor Gericht erscheinen.Innenminister Kindiki hatte am Freitag mitgeteilt, erste Berichte legten nahe, dass nicht alle Menschen an Hunger gestorben seien. Es seien andere Methoden „einschließlich Verletzungen“ genutzt worden.Der Fund der Leichen löste in Kenia Entsetzen aus, vor allem weil mit dem prominenten Fernsehprediger Ezekiel Odero ein weiterer Sektenführer wegen mutmaßlicher „Massentötungen“ seiner Anhänger ab Dienstag vor Gericht steht. Er war am Donnerstag verhaftet worden. Die Staatsanwaltschaft verfügt nach eigenen Angaben über „glaubwürdige Informationen“, welche die Taten Oderos mit denen des selbst ernannten Pastors Paul Mackenzie Nthenge in Verbindung bringen.Im hauptsächlich christlich geprägten Kenia sind mehr als 4000 Kirchen registriert. Versuche, Betrügern und Scharlatanen das Handwerk zu legen, scheiterten bisher an dem Vorwurf, dies verletze die Religionsfreiheit.