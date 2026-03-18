Zudem gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km\/h, die in Fußgängerzonen auf 6 km\/h reduziert wird. Das Fahren entgegen der Fahrtrichtung ist verboten. Bisher war jedoch nur dieser letzte Punkt in Kraft, da er keine Durchführungsverordnung erforderte.<BR \/><BR \/>Mit der Veröffentlichung des Dekrets der Generaldirektion für den Straßenverkehr in der „Gazzetta Ufficiale“ steht nun fest, wie die Vergabe und die Löschung der Kennzeichen erfolgen wird. Die Vergabe besteht in der Verknüpfung des „Codice fiscale“, der Steueridentifikationsnummer des Antragstellers mit dem alphanumerischen Code des Kennzeichens, während die Löschung diese Verbindung wieder aufhebt. Anders gesagt: Jedes Kennzeichen wird einer Person zugeordnet und nicht dem Fahrzeug. Das liegt daran, dass E-Scooter nicht im nationalen Fahrzeugregister erfasst sind und keine Fahrgestellnummer besitzen.<BR \/><BR \/>Das Verfahren zur Beantragung ist einfach: Antragsteller müssen ein Formular ausfüllen, 8,66 Euro über das Portal des Infrastruktur- und Verkehrsministeriums bezahlen (zuzüglich Gebühren und Stempelsteuer) und den Antrag online einreichen. Dieser wird vom Servicezentrum der Zulassungsstelle bearbeitet. Anschließend kann ein Termin vor Ort vereinbart werden.<BR \/><BR \/>Das Kennzeichen wird ein laminierter, nicht abnehmbarer Aufkleber sein. Es ist rechteckig, besteht aus sechs alphanumerischen Zeichen in zwei Zeilen und muss am hinteren Schutzblech oder - falls dieses fehlt - vorne an der Lenksäule angebracht werden. Wer ohne Kennzeichen fährt, dem droht ein Bußgeld zwischen 100 und 400 Euro. Mit dieser Neuerung soll es künftig einfacher werden, Regelverstöße zu verfolgen. Mit der Haftpflichtversicherung wird auch die Schadensregelung bei Unfällen sicherer und einfacher.<BR \/><BR \/>Das Ziel der Reform erklärt Luigi Altamura, Kommandant der Stadtpolizei von Verona und Vertreter des italienischen Gemeindeverbands für Verkehrssicherheit: „Die feste Verbindung zwischen Fahrzeug und Eigentümer wird Kontrollen effektiver machen, Verstöße besser belegbar und die Prävention glaubwürdiger. Ich hoffe, dass es keine Fahrer mehr geben wird, die nach Unfällen mit E-Scootern fliehen.“