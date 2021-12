Kerngesund, 36 Jahre jung: Plötzlich bleibt das Herz stehen

Sonntag, 12. September: Angelika Thaler (29) ist mit ihrem Töchterchen (5) und dem Mann Michael Ratschiller (36) unterwegs in Martell. Plötzlich bricht Ratschiller zusammen: Kreislaufstillstand! Mit Tränen in den Augen blickt die junge Frau heute auf das zurück, was danach passierte. + Von Ulrike Huber