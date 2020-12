Kerze löst Wohnungsbrand aus – Brandschutztipps von Experten

Zu einem Wohnungsbrand beim Tanglerhof in Saalen in der Gemeinde St. Lorenzen im Pustertal musste die Freiwillige Feuerwehr von Montal am Heiligen Abend ausrücken: Kurz nach 21 Uhr war in einem Wohnhaus ein Wohnungsbrand ausgebrochen.