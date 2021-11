Kfz-Steuer: Niedrigere Tarife für Euro 6

Ab 1. Jänner 2022 können die Besitzer von Personenkraftwagen der Abgasklasse Euro 6 mit einem niedrigeren KFZ-Steuersatz rechnen. Die Landesregierung hat am Dienstag auf Vorschlag von Landeshauptmann und Finanzlandesrat Arno Kompatscher beschlossen, weniger umweltbelastende Fahrzeuge bei der Besteuerung zu begünstigen.„Wer umweltfreundlicher unterwegs ist, soll belohnt werden“, sagt der Landeshauptmann. „Unsere Nachhaltigkeitsziele verfolgen wir auch mit vielen kleinen Schritten, die ein Umdenken unterstützen sollen.“Demnach tritt mit Jahresbeginn 2022 eine Tarifsenkung in Kraft. Diese entspricht 24 Prozent gegenüber den staatlichen Gebühren, die vom Staatsgesetz Nummer 296 von 2006 vorgegeben sind. Da Südtirol in Ausübung seiner autonomen Befugnisse bereits niedrigere Kraftfahrzeugsteuersätze anwendet als der Staat, macht die Verringerung gegenüber den derzeit geltenden Gebühren auf Landesebene 1,45 Prozent aus. Die Gebührensenkung bleibt bis auf Widerruf wirksam und tritt nach Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

lpa