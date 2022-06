Khaby Lame wird bald italienischer Staatsbürger sein

Er spreche da nicht nur für sich. Die Staatsbürgerschaft würde ihm nach eigener Aussage einige Dinge erleichtern.Nach Lames Kritik gab Carlo Sibilia am Freitag, Unterstaatssekretär im Innenministerium, bekannt, dass bereits Anfang Juni die Einbürgerung des 22-Jährigen mittels Dekret verfügt worden sei.Lame kam mit seinen Eltern und Geschwistern im Alter von einem Jahr nach Norditalien in die Nähe von Turin. Mittlerweile hat er auf der Video-Plattform Tiktok mit rund 143 Millionen Fans die meisten vor der bisherigen italienischen Nummer eins Charli D'Amelio.Lame ist bekannt für seine Videos, in denen er die Beiträge anderer Nutzer ironisch mit Gesten und ohne zu sprechen kommentiert. Seine Internet-Karriere nahm erst mit Corona Fahrt auf, nachdem er wegen der Pandemie seinen Job verlor und sich dann zunächst auf seine Videos konzentrierte.Seitdem habe sich nichts geändert, erklärt Lame weiter. „Ich mache Videos, weil es mir Spaß macht und es mir gefällt, andere zu unterhalten.“ Dabei hat er noch einen ganz anderen Karriere-Traum: Schauspieler. Er nehme jeden Tag Unterrichtsstunden in Englisch und lerne auch die Schauspielerei.