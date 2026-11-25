Die Technologie biete zwar enorme Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung, eröffne Unternehmen und kritischen Infrastrukturen aber zugleich neue Angriffsflächen, teilte die Behörde mit.<BR \/><BR \/>Die Nationale Agentur für Cybersicherheit ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) habe bereits Cyberangriffskampagnen registriert, bei denen autonome KI-Agenten eingesetzt worden seien. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388808_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>ACN-Generaldirektor <b>Andrea Quacivi<\/b> appellierte deshalb an Vorstandsvorsitzende und Führungskräfte in öffentlichen und privaten Organisationen, den digitalen Modernisierungsrückstand aufzuholen. <BR \/><BR \/><BR \/>„Der digitale technologische Rückstand ist nicht länger tragbar und kann angesichts der veränderten Angriffsszenarien, wie wir sie derzeit beobachten, im Zusammenhang mit agentischer KI fatale Folgen haben“, warnte er.<BR \/><BR \/>Die Entwicklung markiere einen technologischen Sprung, der neben wirtschaftlichen Chancen auch neue Herausforderungen für die Cybersicherheit mit sich bringe.