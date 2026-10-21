Denn, so betont Direktor Josef T. Hofer, der Einsatz der neuen Technologie werde auch in der öffentlichen Verwaltung weitreichende Verbesserungen mit sich bringen. Im Rahmen des jüngsten Forum Digital war die KI-Strategie des Landes Südtirol ein zentrales Thema. <h3>\r\n80 Prozent nutzen die KI, doch 75 Prozent ohne klare Regeln<\/h3>80 Prozent der Landesbediensteten nutzen die künstliche Intelligenz bereits, 75 Prozent geben jedoch an, dass dies ohne feste Regeln für die Nutzung und Überwachung der Technologie erfolgt. Diese ersten Ergebnisse der Erhebung, die zur Erarbeitung der KI-Strategie des Landes Südtirol durchgeführt wurde, wurden am 20. Oktober in der Eurac bekannt gegeben. <BR \/><BR \/>Die Expertengruppe, die mit der Ausarbeitung der Strategie beauftragt wurde, hat seit 2025 26 Körperschaften untersucht und befragt. „Es hat sich gezeigt, dass die KI-Kompetenz der Ämter auf einer Skala von 1 bis 5 bei 1,8 liegt. Die Ambitionen hingegen sind relativ hoch und liegen bei 4,3“, führte Hofer aus.<BR \/><BR \/> „Zur professionellen, sinnvollen und ethischen Implementierung der KI, die zu einem Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger führt, müssen wir an 5 Säulen arbeiten: Den Regeln bzw. der Governance, der KI-Kompetenz, den technologischen Voraussetzungen, den gemeinsamen Instrumenten und Plattformen sowie an der Definition der konkreten Anwendungsfälle“, stellte Hofer klar. <h3>\r\nZiel der KI-Strategie: Einfachere, schnellere, zugänglichere Dienste<\/h3>„Künstliche Intelligenz ist kein Selbstzweck, sondern ein Instrument im Dienste des Landes“, lautet die Leitlinie der Strategie, die von Projektmanagerin Maria Giovanna Ienco und dem Experten für ICT-Strategien, Gaetano Correnti, vorgestellt wurde. Ziel seien einfachere, schnellere, zugänglichere und mehrsprachige Dienste für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen sowie ein verantwortungsvoller Einsatz von KI. Das Ausrollen der Strategie, die auf drei Jahre angelegt ist, werde 2027 beginnen. <h3>\r\nLarix: Wie das Land Südtirol digitale Souveränität erprobt<\/h3>Wie digitale Souveränität im Bereich KI praktisch umgesetzt werden kann, zeigte die Südtiroler Informatik AG (SIAG) mit Larix, einem KI-basierten Programmierassistenten, der vom lab.ai der SIAG entwickelt wurde. „In nur zwei Wochen wurde aus einer Idee ein einsatzbereiter KI-Programmierassistent. 42 Entwicklerinnen und Entwickler nutzen den Dienst bereits. <BR \/><BR \/>Er läuft auf eigenen Servern und unterliegt klaren Regeln„, schilderte Alessio Trazzi Chief AI Officer der Südtiroler Informatik AG. „Wir wollten zeigen, dass eine öffentliche Verwaltung generative künstliche Intelligenz einsetzen kann, ohne die Kontrolle darüber zu verlieren und ohne jahrelange Vorlaufzeiten“, erklärt Trazzi. “Larix läuft auf unserer eigenen Infrastruktur und nutzt Modelle, die wir überprüfen und austauschen können. Der eigentliche Mehrwert liegt nicht im einzelnen Modell, sondern in der Fähigkeit, dessen Einsatz selbst zu steuern.„ <BR \/><BR \/>“Künstliche Intelligenz beschleunigt die Arbeit, doch die Verantwortung bleibt beim Menschen: Jede von Larix vorgeschlagene Änderung wird von einer Entwicklerin oder einem Entwickler gelesen, überprüft und freigegeben„, betont Trazzi. <BR \/><BR \/>Die Umsetzung der KI-Strategie wird im Land Südtirol ab 2027 beginnen: mit der Anwendung gemeinsamer Regeln, Schulungen, einer Datenstrategie sowie ersten KI-Anwendungen. Informationsangebote, Workshops und Veranstaltungen sollen den Austausch über Chancen und Grenzen sowie den verantwortlichen Einsatz der KI fördern und stärken.