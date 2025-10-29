Damit nicht genug, kann die so erstellte „Frau“ in verschiedenen Situationen „zum Leben erweckt“ werden, auch zu sexuellen Handlungen. Die Plattform ist mit diesem Konzept mehr als erfolgreich: 7,5 Millionen Nutzer, die jedes Frauengesicht ihrer Wahl zu diesen Spielchen missbrauchen können. Zu den Opfern gehören auch Hunderte von Prominenten wie Taylor Swift und Michelle Hunziker. <h3>\r\n„Gesetzgeber muss gegen diese Form von Gewalt vorgehen“<\/h3>Nach der Anzeige von Barra ermittelt nun die spezialisierte Abteilung der Polizei. Ähnliche Seiten („mia moglie“ und „Phica.eu“) wurden inzwischen gesperrt. SVP-Senatorin und Vorsitzende der Autonomiegruppe, Julia Unterberger, fordert rechtliche Konsequenzen: „Der Gesetzgeber muss gegen diese neue Form von Gewalt gegen Frauen entschieden vorgehen. <BR \/><BR \/>Zur Einführung des Straftatbestandes des Deepfake vor wenigen Wochen muss ein Gesetz über die digitale Identität hinzukommen. Die Online-Anonymität muss ausgeschlossen und die Täter unmittelbar identifizier- und strafverfolgbar gemacht werden.“ <BR \/><BR \/>Nur so lasse sich wirksam gegen diejenigen vorgehen, die die neuen Technologien in ein Instrument der Gewalt gegen Frauen verwandeln. Das neu aufgedeckte Portal sei „die jüngste Eskalationsstufe der Gewalt gegen Frauen, eine Bedrohung, vor der sich keine Frau mehr sicher fühlen kann und die das Leben der Betroffenen nachhaltig beeinträchtigen kann.“ <BR \/><BR \/>Tausende von Frauen seien dort katalogisiert und mithilfe künstlicher Intelligenz pornografisch dargestellt und dies „auf täuschend echte Weise, sodass der Betrachter das Echte vom Falschen kaum unterscheiden kann“. Hinzu komme, dass viele Bilder aus Überwachungskameras, privaten Wohnungen oder Umkleidekabinen gestohlen wurden. Oft erlangt durch Hackerangriffe oder durch die Komplizenschaft der Betreiber dieser Sicherheitssysteme.