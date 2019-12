Kids Snow Day in Südtirol

Nach dem Erfolg in den vergangenen Jahren, fand heuer auf Einladung der Südtiroler Skischulen und der Südtiroler Skigebiete zum siebten Mal der Kids Snow Day“ statt.





Dabei hatten alle Grundschulkinder Südtirols im Alter von 5 bis 12 Jahren in allen teilnehmenden Südtiroler Skigebieten die Möglichkeit kostenlos Wintersport zu erleben, Ski zu fahren oder sich mit dem Snowboard in die Kurve zu legen.„Kostenlose Tageskarte, kostenloser Kurs sowie kostenlose Ausrüstung – und tolle Unterhaltung“, fassen Helmut Sartori (Verband der Seilbahnunternehmer) und Claudio Zorzi (Berufskammer der Skilehrer) das mittlerweile bewährte Konzept des „Kids Snow Day“ zusammen.„Heute haben in ganz Südtirol mehrere tausend Kinder daran teilgenommen“, sagen die Vorsitzenden Claudio Zorzi und Helmut Sartori.Alleine in Obereggen nutzten rund 150 Kinder diese Gelegenheit: Für 50 Kinder war es das erste Skierlebnis – weitere 20 Kinder probierten das Snowboard aus. Die Aufstiegsanlagen konnten kostenlos benutzt werden und die Skischule von Obereggen unterstützte diese Aktion mit kostenlosen Skikursen ab 9.30 Uhr. Der Skiverleih „Siegfried“, an der Talstation in Obereggen, stellte allen Kindern die gesamte Ausrüstung kostenlos zur Verfügung.Christof Innerhofer ist der Pate der Veranstaltung und sagt: „Solche Aktionen unterstütze ich gerne. Skifahren macht Spaß und ich freue mich, wenn alle Kinder in Südtirol die Möglichkeit haben, die Freude am Wintersport kennen zu lernen.“

