Der Unfall ereignete sich um kurz nach 15 Uhr auf der Pustertaler Straße bei Kilometer 21,8. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten dort drei Pkw.<BR \/><BR \/>Nach ersten Angaben zogen sich bei dem Aufprall fünf Erwachsene und zwei Kinder, die in den drei Autos unterwegs waren, leichte Verletzungen zu. Sie wurden nach der Erstversorgung zur Kontrolle ins Krankenhaus von Bruneck gebracht.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz waren das Weiße Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr Kiens sowie die Verkehrspolizei.