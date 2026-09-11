Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr, auf der Höhe der Eni-Tankstelle. Aus bisher unbekannter Ursache war es zu einem Frontalcrash zwischen drei Autos gekommen. In der Folge wurde eine verletzte Person vom Weißen Kreuz ins Krankenhaus Bruneck transportiert.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1358298_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Für rund 45 Minuten musste die Pustertaler Straße komplett gesperrt werden, gegen 14.15 Uhr konnten beide Spuren wieder für den Verkehr freigegeben werden. Aufgrund der Sperre bildeten sich Staus in beiden Fahrtrichtungen, Autofahrer müssen noch immer mit Verzögerungen rechnen.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz standen das Weiße Kreuz, die Straßenpolizei und die Freiwillige Feuerwehr Kiens.