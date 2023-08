Kiens: Pkw kracht gegen Lkw – 2 Schwerverletzte

Foto: © FFW Kiens

Zum Unfall kam es gegen 13 Uhr auf der Pusterer Staatsstraße in Kiens: Ersten Informationen zufolge prallte eine österreichische Urlauberfamilie frontal gegen einen Lkw.2 Pkw-Insassen blieben dabei im Pkw eingeklemmt. Die Wehrleute befreiten die beiden. Eine Person hatte sich infolge des Unfalls lebensgefährlich verletzt und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Bozner Krankenhaus geflogen.Die zweite Person wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Bruneck gebracht.Die beiden weiteren Pkw-Insassen verletzten sich leicht. Auch die beiden Personen an Bord des Lkw zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden in das Krankenhaus nach Bruneck gebracht.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Kiens, Ehrenburg und St. Sigmund, der Notarzthubschrauber Pelikan 2 sowie das Weiße Kreuz und die Behörden.