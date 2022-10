Kiew: „Die Russen könnten Saporischschja in die Luft jagen“

Russland: „Nukleare Erpressung“

Nach Ansicht von Brigadegeneral Alexej Gromow ist es angesichts der russischen Anschuldigungen über die Gefahr einer „schmutzigen Bombe“ möglich, dass „die Besatzer Explosionen im Kernkraftwerk Saporischschja organisieren und ein weiteres Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen könnten“.Die Ukraine lehnt Verhandlungen mit Russland auf Geheiß der USA ab, sagte der russische Präsident Wladimir Putin in Gesprächen mit dem Präsidenten von Guinea-Bissau, wie ein Kreml-Sprecher von Tass zitiert wird. Moskau sei zu Verhandlungen auf der Grundlage seiner Interessen bereit, aber die Ukraine zögere, so der Kreml weiter. Das berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.Kiew könnte versuchen, mit nuklearer Erpressung mehr und mehr finanzielle und militärische Unterstützung aus dem Westen zu erhalten, so das russische Außenministerium, wie Tass laut Ansa berichtet. Russland, so das Ministerium weiter, fordert den Westen auf, auf Kiew einzuwirken, den rücksichtslosen Plan mit dem möglichen Einsatz einer „schmutzigen Bombe“ aufzugeben.Ein Kraftwerk auf der Krim wurde in der Nacht durch einen Drohnenangriff getroffen, teilten die prorussischen Behörden mit. „Heute in der Nacht gab es einen UAV-Angriff (unbemanntes Flugzeug, Anm. d. Red.) auf das Wärmekraftwerk Balaklawa“, teilte der von Moskau eingesetzte Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, auf Telegramm mit. „Der Transformator ist nur geringfügig beschädigt. Es gab keine Verletzten“, fügte er hinzu.