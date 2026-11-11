<BR \/>Europa müsse laut Selenskyj in jeder Phase der echten Diplomatie vertreten sein. Bereits am Dienstag hatte der ukrainische Präsident unterstrichen, dass die Anwesenheit der Europäer am Verhandlungsort Abu Dhabi sehr wichtig sei. Nach den Gesprächen am Mittwoch gab der ukrainische Unterhändler David Arachamija bekannt, eine „Lösung vor dem neuen Jahr“ für möglich zu halten. „Es gibt auch andere Fragen, über die wir bislang nicht reden können, doch da haben wir tatsächlich einen großen Fortschritt erzielt“, sagte Arachamija. Zugleich seien die Verhandlungen sehr „hart“ gewesen. Die russische Delegation sei mit „strikten Direktiven“ angereist, ergänzte der ukrainische Unterhändler, der auch Fraktionschef der Partei von Präsident Wolodymyr Selenskyj ist.<BR \/><BR \/>Der Ukrainer lobte den US-Verhandlungsansatz, den Dialog mit einem „Nachkriegsbild für beide Länder“ zu öffnen. Demnach wollen die US-Vermittler Steve Witkoff und Jared Kushner nach einer für Donnerstag angekündigten Reise nach Moskau den Ukrainern in Dublin einen Bericht über die Ergebnisse geben. Danach solle ein zweiter Verhandlungstermin angesetzt werden.<BR \/><BR \/>Nach den Gesprächen hatte Moskau eine Einigung mit Kiew rund um einen neuen großen Gefangenenaustausch bekanntgegeben. Über die Zahl der Gefangenen und den Ablauf werde später informiert, sagte Verhandlungsführer Wladimir Medinski bei einer Pressekonferenz im Anschluss an die Gespräche am Mittwoch. Der russische Generalstab sprach von mehr als 1.000 Gefangenen, die in den kommenden zwei, drei Wochen von jeder Seite übergeben werden sollen.<BR \/><BR \/>Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, bezeichnete die Verhandlungen als einen „ersten guten Schritt“. In Moskau wollten er und Witkoff sich bei Putin darum bemühen, dass europäische Vertreter an den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine unter US-Vermittlung beteiligt werden. Putin werde zu diesem Schritt „hoffentlich seinen Segen geben“, sagte Kushner. „Wir müssen die Europäer mit am Tisch haben“, ergänzte der US-Gesandte. Die EU und auch die NATO müssten ein „integraler Bestandteil“ von Verhandlungen über ein Kriegsende sein. Zur Debatte darüber, wer die EU-Staaten bei den Gesprächen vertritt, sagte Kushner: „Wenn Europa eine Person identifizieren könnte, die in seinem Namen spricht, wäre das ein größerer Erfolg, als die Russen dazu zu bringen, es zu beteiligen.“<BR \/><BR \/>Medinski lobte die Rolle der US-Vermittler Witkoff und Kushner bei den auf zwei Tage angesetzten Gesprächen als positiv. Einer Beteiligung europäischer Staaten an künftigen Gesprächen erteilte er vorerst eine Absage. Es sei unklar, worüber Russland und die Europäische Union diskutieren sollten, da von europäischer Seite keine Vorschläge vorlägen. „Wir haben von den europäischen Ländern keine einzige Friedensinitiative und keinen einzigen konkreten Friedensvorschlag erhalten, daher ist unklar, worüber wir diskutieren sollten“, sagte er. Wenn konkrete Vorschläge vorlägen, werde man sich damit befassen. Derzeit wäre es für die Europäer nützlich, „beispielsweise von den US-Gesandten zu lernen - was den gesunden Menschenverstand, den Realismus und den Wunsch nach Frieden betrifft“.