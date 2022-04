Kiew: Russland hat Hunderttausende Tonnen Getreide geraubt

Insgesamt seien für Aussaat sowie für die Produktion von Lebensmitteln in den genannten Gebieten 1,5 Millionen Tonnen Getreide eingelagert gewesen. Bereits am Freitag hatte das Außenministerium in Kiew Russland den Raub von Getreide in den besetzten ukrainischen Gebieten vorgeworfen.Seit Beginn des Kriegs vor mehr als 2 Monaten haben russische Truppen nach und nach weite Teile im Süden und Osten des Nachbarlandes besetzt.