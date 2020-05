„Kigo special“: Ein besonderes Video im Dom

„Wir wollten nicht einen Live Gottesdienst nach Hause übertragen, sondern eine Möglichkeit anbieten, wo Kinder und Familien ihre Pfarrkirche, den Dom, wieder einmal besuche können“, erklärt das Kigo-Team in einer Aussendung.So entstand die Idee für selbstgemachte Videos, in denen die Ministranten des Bozner Doms, die Jugendkapelle der Stadtkapelle, Erstkommunionkinder und der Herr Dekan Gedanken, musikalische Grüße und Texte zu den Themen Hoffnung, Freude und Zuversicht zum Besten geben.„Unser ganz spezielles 'Kigo-Video' wird am Samstag, 6. Juni von 11 -18 Uhr im Dom auf Leinwand zu sehen und zu hören sein!“, freut sich das Kindergottesdienst-Team der Dompfarre Bozen.

pho