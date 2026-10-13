Die Durchsuchung fand am frühen Morgen des 7. Oktober im Rahmen einer größeren Ermittlung gegen ein kriminelles Netzwerk statt, das im Drogenhandel und in schwere Gewalttaten zwischen der Lombardei und Kalabrien verwickelt sein soll. Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Sondrio koordiniert. An der italienweiten Operation waren mehr als 70 Einsatzkräfte in mehreren italienischen Städten beteiligt.<BR \/><BR \/>Die Beamten der Quästur Bozen führten die Durchsuchung der Wohnung des Mannes durch. Dabei stießen sie laut Aussendung der Quästur im Kleiderschrank des Mannes auf drei Kokainpakete mit einem Gesamtbruttogewicht von rund drei Kilogramm. Außerdem wurden ein weiteres Paket mit 205 Gramm Kokain sowie vier weitere Päckchen mit insgesamt 145,1 Gramm der Droge sichergestellt. Diese waren in einer Bauchtasche versteckt.<BR \/><BR \/>Die Ermittler entdeckten zudem eine Präzisionswaage, rund 2.500 Euro Bargeld, einen handgeschriebenen Zettel mit Namen und Zahlen sowie zwei Mobiltelefone. Die Aufzeichnungen sollen Hinweise auf die Abrechnung des Drogenhandels liefern.<BR \/><BR \/> Aufgrund der großen Drogenmenge und der weiteren Hinweise auf einen möglichen Handel wurde der Mann verhaftet. Quästor Giuseppe Ferrari hob die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den Polizeibehörden im Kampf gegen den Drogenhandel und die Gewaltkriminalität hervor.