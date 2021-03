Kim-Wall-Stipendien an Journalistinnen in Rom, Indien und Südafrika

Im Namen der ermordeten schwedischen Reporterin Kim Wall werden dieses Jahr 3 junge Journalistinnen bei ihrer Arbeit durch Stipendien unterstützt. Die Fördermittel des Kim-Wall-Gedächtnisfonds gehen diesmal an die derzeit in Rom arbeitende Stefania D'Ignoti, an Bhavya Dore aus Indien und an die im südafrikanischen Johannesburg lebende Bongani Siziba aus Simbabwe, wie die International Women's Media Foundation (IWMF) am Dienstag gemeinsam mit Walls Familie mitteilte.