<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-badeunfall-in-graun-4-jaehriger-hat-es-nicht-geschafft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet,<\/a> war es im neuen Hallenbad „Curunes“ in Graun im Vinschgau am Montag vor einer Woche zu einem Badeunfall gekommen. Ein vierjähriger Junge aus dem Oberland wurde im Wasser aufgefunden und musste reanimiert werden. Er wurde in kritischem Zustand mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 3 in das Krankenhaus Bozen geflogen, wo er gestern verstarb. <BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft Bozen hat Ermittlungen wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung eingeleitet. Der Tatbestand wurde nach dem Tod des 4-Jährigen abgeändert: Ermittelt wird jetzt zum Verdacht der fahrlässigen Tötung. <BR \/><BR \/>In das Ermittlungsregister wurden die Namen von vier Personen eingetragen: jene der Mutter und der Tante des vierjährigen Buben, des Bademeisters sowie der Sicherheitsbeauftragten des Hallenbades.<BR \/><BR \/>Unbestätigten Informationen zufolge soll sich der kleine Junge angeblich mit seiner Mutter, seiner Tante und weiteren Familienangehörigen im Erlebnisbad „Curunes“ aufgehalten haben.<BR \/><BR \/>Wie es genau zu dem Unfall kam, ist Gegenstand der Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Carabinieri, die den Hergang und die Dynamik rekonstruieren. Unter anderem soll geklärt werden, wann und unter welchen Umständen das Kind im Wasser gefunden wurde. <BR \/><BR \/>Überprüft werden soll auch, wie die Erste-Hilfe-Maßnahmen abliefen. Zeugen zufolge soll das Kind vom Bademeister in den rund 50 Meter entfernten Sitz des Weißen Kreuzes Vinschger Oberland gebracht worden sein. Dort wurden dann Wiederbelebungsmaßnahmen vorgenommen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1254093_image" \/><\/div>\r\nDer Rechtsmediziner Dr. Dario Raniero aus Verona wurde mit der Autopsie am Leichnam des 4-Jährigen beauftragt. Dies soll heute stattfinden. Damit will man genauen Aufschluss über die Todesursache erhalten. Dr. Raniero hat dann 60 Tage Zeit, um festzustellen, ob, wie derzeit vermutet wird, der Tod des kleinen Jungen durch Ertrinken herbeigeführt wurde.