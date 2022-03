Kind (6) unter Trümmern verdurstet

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte sich entsetzt. „In Mariupol ist zum ersten Mal seit Jahrzehnten, zum ersten Mal seit der Nazi-Invasion ein Kind verdurstet“, sagte Selenskyj. „Ein Kind starb an Dehydrierung. Im Jahr 2022!“Seit Tagen verhandeln Russland und die Ukraine über eine Evakuierung der strategisch wichtigen Stadt am Asowschen Meer. Bisher sind alle Versuche gescheitert. Beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld daran. Russland wirft seinerseits ukrainischen „Nationalisten“ vor, sie verweigerten der Zivilbevölkerung die Flucht aus Mariupol.Hunderttausende Menschen harren dort nach örtlichen Angaben ohne Wasser, Elektrizität und Kommunikationsmittel aus. Es handle sich um eine humanitäre Katastrophe, schrieb Bürgermeister Bojtschenko weiter. Er warf der russischen Armee vor, Lieferungen von Lebensmitteln und Hilfsgütern zu verhindern.Bojtschenko forderte eine Flugverbotszone. „Das wird unsere liebe Tanja nicht zurückbringen, aber es würde die Leben Tausender Kinder in der Ukraine schützen“, betonte der Bürgermeister.Wie die Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Ljudmyla Denisowa, mitteilte, wurden seit Kriegsbeginn am 24. Februar insgesamt 41 Kinder getötet und 76 verletzt.

apa