Kind braucht Herz-OP: Eltern wollen nur „No Vax“-Blutkonserven

Die „Gazzetta di Modena“ hatte auf den Fall aufmerksam gemacht: Die Familie aus Modena will nicht, dass bei der Operation Blutkonserven verwendet werden, deren Spender gegen das Coronavirus geimpft sind. Deshalb startete sie über die Sozialen Medien eine Kampagne unter Impfgegnern, um ungeimpfte Spender zu finden.Das Krankenhaus und das zuständige Blutspendezentrum lehnen dieses Vorgehen ab: Blutspenden unterliegen nämlich sehr strengen und genau festgelegten gesetzlichen Protokollen, um eine größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten.Die Familie wandte sich an einen Anwalt. Der Fall landete vor Gericht. Bereits am heutigen Montag könnte die Entscheidung fallen, wie es für das herzkranke Kind weitergeht.

ansa/stol