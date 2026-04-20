Der wenige Tage alte Junge wurde am Sonntagmorgen vor der Einrichtung des Roten Kreuzes im Stadtviertel Loreto entdeckt. Ein Alarmsystem, das mit der Notrufzentrale verbunden ist, schlug gegen 9.15 Uhr an, woraufhin Helfer sofort eingriffen. Das Baby wurde umgehend in das Krankenhaus Papa Giovanni XXIII gebracht und dort medizinisch untersucht. Nach Angaben der Ärzte ist sein Zustand gut, auch das Gewicht liegt im Normalbereich.<BR \/><BR \/>Neben dem Kind lag ein anonymer Brief, vermutlich von der Mutter. Darin wünscht sie dem Neugeborenen „ein Leben voller Freude und Frieden, das wir dir im Moment nicht geben können“, und versichert ihm ihre Liebe.<BR \/><BR \/>Die Babyklappe ist beheizt und mit Sensoren ausgestattet, die automatisch Alarm auslösen. Aus Gründen des Schutzes der Anonymität gibt es außerhalb keine Überwachungskameras. Behörden weisen darauf hin, dass Frauen in Italien zudem die Möglichkeit haben, anonym und sicher im Krankenhaus zu entbinden, ohne im Geburtsregister genannt zu werden. <BR \/><BR \/>Bürgermeisterin Elena Carnevali sprach von einem „letzten Akt der Liebe“. Die Entscheidung der Mutter sei vermutlich in einer schwierigen Lebenslage getroffen worden und verdiene Respekt.