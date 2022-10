Kind von Schrotkugel am Kopf verletzt: Jäger identifiziert

Jäger identifiziert und angeklagt

Waffe beschlagnahmt, Aussetzung der Lizenz beantragt

Es war am 2. Oktober: Eine Familie war am Sonntagnachmittag bei Borghetto in der Provinz Trient am Radweg entlang der Etsch unterwegs, als das Kind am Kopf von einer Schrotkugel gestreift wurde.Das Kind erlitte eine leichte Verletzung am Kopf (Mehr dazu lesen Sie hier). Nun wurde der Mann identifiziert und angeklagt: Der junge Mann aus Avio gab gegenüber den Carabinieri zu, am Tag des Unfalls auf Entenjagd gewesen zu sein. Der Jäger erzählte, dass er 2 mit Kugeln geladene Schrotpatronen auf einige Vögel abgefeuert hatte, ohne die Familie zu bemerken, die auf der anderen Seite des Flusses spazieren ging.Die Schüsse, so der Jäger, verfehlten ihr Ziel und fielen zu Boden, wodurch das Kind eine Verletzung am Kopf erlitt.Der junge Mann wurde angeklagt.Die Carabinieri beschlagnahmten vorsorglich auch die Waffen des Jägers und beantragten bei der zuständigen Behörde die Aussetzung seiner Waffenlizenz.