Kinder bleiben ohne Eltern in Zug zurück: Frohes Wiedersehen in Bozen

Ein glückliches Wiedersehen gab es am Abend des Stephanstags am Bozner Bahnhof: 2 kleine Kinder, die es nicht rechtzeitig geschafft hatten, in Trient aus dem Zug zu steigen, wurden in Bozen wieder mit ihren Eltern vereint.