Ein 33-jähriger Mann, Vater von 3 Kindern, ist festgenommen worden, weil er mit seinem Handy Minderjährige und Erwachsene in Toiletten, Umkleiden von Sport- und Einkaufszentren sowie in Geschäftskabinen gefilmt haben soll.<h3>\r\nMutter entdeckt „vergessenes“ Handy<\/h3>Diese Vorgehensweise blieb fast 3 Jahre lang unentdeckt, bis eine Mutter im Frühjahr ein „vergessenes“ Handy in einer Umkleidekabine entdeckte – bei einem Radrennen für Kinder von 7 bis 12 Jahren.<BR \/><BR \/>Die Frau übergab das Handy den Organisatoren, die bemerkten, dass die Kamera noch lief. Sofort wurde die Polizei verständigt. Der Mann, der sich in der Nähe aufhielt, forderte aggressiv die Rückgabe, doch das Handy wurde den Beamten übergeben. Auf dem Gerät fanden sie eindeutige Aufnahmen: Nahaufnahmen intimer Körperbereiche – bei Erwachsenen, aber vor allem bei Kindern. Später wurden bei ihm noch 2 weitere Telefone sichergestellt.<BR \/><BR \/>Insgesamt 3 Handys wurden beschlagnahmt und ausgewertet. Dabei entdeckten die Ermittler Hunderte heimlich erstellte Videos und Bilder, aufgenommen seit 2022.<h3>\r\nErmittlungen und Haft<\/h3>Die Ermittlungen der Kriminalpolizei unter Leitung von Staatsanwältin Ottavia Ciccarelli führten zu einem Haftbefehl, der am vergangenen Montag vollstreckt wurde. Der Mann, ausländischer Herkunft und seit Jahren im Trentino wohnhaft, ist Arbeiter und wird der Herstellung und des Besitzes kinderpornografischen Materials beschuldigt.<BR \/><BR \/>Seine Anwältin beantragte eine Änderung der Haftmaßnahme, doch bis zur Entscheidung des Gerichts bleibt der 33-Jährige in Untersuchungshaft. Für die Herstellung von kinderpornografischem Material drohen 6 bis 12 Jahre Haft sowie Geldstrafen bis zu 240.000 Euro, für den Besitz bis zu 3 Jahre. Die Ermittlungen laufen weiter.