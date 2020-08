Kinder mit Schnupfen müssen zu Hause bleiben

Präsenzunterricht am Vormittag an Grund- und Mittelschulen, eine Mischform mit Fernunterricht an den Oberschulen – so lautet Südtirols Plan für Herbst. Stand jetzt. Denn auch mit ihrem gestern unterzeichneten Dekret räumt Bildungsministerin Lucia Azzolina längst nicht alle Fragezeichen aus dem Weg – und schafft neuen Unmut, wie das Tagblatt „Dolomiten“ in seiner aktuellen Ausgabe berichtet.