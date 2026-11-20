Fachleute aus Gesundheitswesen, Psychologie, Sozialarbeit, Bildung und Justiz unterstrichen die Bedeutung eines ganzheitlichen Ansatzes, um sichere Rahmenbedingungen für Kinder und Familien zu schaffen.<h3>Risiken erkennen und Entwicklung gezielt fördern<\/h3>Die Referentinnen und Referenten beleuchteten das Thema aus unterschiedlichen fachlichen Perspektiven. Dabei reichte der Bogen von den epidemiologischen Zusammenhängen von Misshandlung im Kindesalter über spezifische Formen körperlicher Gewalt gegen Säuglinge bis hin zur Bedeutung von Kinderrechten und Gesundheitsförderung in den ersten Lebensjahren. Mehrere Beiträge machten deutlich, wie wichtig es ist, Belastungssituationen rechtzeitig zu erkennen und Familien von Anfang an mit Hilfsangeboten zu begleiten.<BR \/><BR \/>Ein weiterer Schwerpunkt lag auf den Faktoren, die eine gesunde Entwicklung von Kindern fördern können. Vorgestellt wurden unter anderem Initiativen zur frühen Sprach- und Leseförderung sowie Unterstützungsangebote für Familien in belastenden Lebenssituationen.<h3>\r\nEin starkes Netzwerk für den Kinderschutz<\/h3>Deutlich wurde dabei auch, dass wirksamer Kinderschutz nur durch das Zusammenwirken verschiedener Berufsgruppen und Institutionen gelingen kann. Frei nach dem bekannten Sprichwort, dass es ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen, braucht es auch für die Sicherheit und das Wohlergehen von Kindern ein starkes Netzwerk.<BR \/><BR \/> Gesundheitswesen, Psychologie, Bildungsbereich, Sozialdienste und Justiz tragen dabei gemeinsam Verantwortung. Frühzeitige Begleitung, niederschwellige Hilfsangebote für Familien und eine gute Vernetzung der beteiligten Dienste wurden von den Referentinnen und Referenten als wesentliche Voraussetzungen genannt, um eine gesunde Entwicklung von Kindern bestmöglich zu fördern.<BR \/><BR \/>„Kinderrechte sind ein gesellschaftlicher Auftrag an uns alle. Kinder brauchen ein starkes Netzwerk von Bezugspersonen und Institutionen an ihrer Seite. Das stärkt nicht nur Kinder, sondern ganze Familien. Das Gesundheitswesen kann dabei eine wichtige Rolle übernehmen, gemeinsam mit den vielen anderen Akteurinnen und Akteuren, die sich für das Wohl von Kindern einsetzen“, unterstrich Generaldirektor Christian Kofler in seinen Grußworten.<h3>Prävention im Alltag der Familien<\/h3>„Kinderschutz beginnt lange bevor eine Gefährdung sichtbar wird. Deshalb müssen Prävention und Unterstützung bereits im Alltag von Familien ansetzen. Die ersten 1.000 Tage bieten dabei eine besondere Chance, Kinder zu stärken und Risiken früh zu begegnen“, betonte Primarin Micòl Cont stellvertretend für die Organisatorinnen der Tagung.<BR \/><BR \/>„Als Kinderärztinnen und Kinderärzte freier Wahl spielen wir durch unsere kontinuierliche Begleitung, die Prävention und die regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen eine zentrale Rolle“, betont Emanuela Pedevilla, in Vertretung der Kinderärztinnen und Kinderärzte freier Wahl. „Durch diesen engen Kontakt zu den Familien können wir aufmerksam hinschauen und auch subtile Anzeichen von Gewalt oder Missbrauch bei Minderjährigen frühzeitig erkennen.“<h3>Gemeinsame Initiative für die ersten Lebensjahre<\/h3>Organisiert wurde die Tagung vom UNICEF-Landeskomitee Bozen, der Pro-Child-Gruppe des Südtiroler Sanitätsbetriebes, dem Büro der Kinder- und Jugendanwaltschaft, der Berufskammer der Psychologinnen und Psychologen der Provinz Bozen, dem Betrieb für Sozialdienste Bozen sowie dem Verein La Strada – Der Weg. Ziel der Veranstaltung war es, das Bewusstsein für die Bedeutung der ersten Lebensjahre zu stärken und den fachübergreifenden Austausch zum Wohl von Kindern und Familien weiter zu fördern.<BR \/><BR \/>Die zentrale Botschaft der Tagung lautete: Je früher Familien Hilfs- und Beratungsangebote erhalten und je besser die beteiligten Dienste zusammenarbeiten, desto wirksamer können Kinder geschützt und gesunde Entwicklungsbedingungen geschaffen werden.