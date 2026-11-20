„Die Pandemie hat die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen stark belastet, doch unsere Langzeitdaten zeigen, dass sich die meisten erholt haben. Sorge bereiten uns zwei Gruppen: eine kleine Gruppe, die seit 2020 dauerhaft belastet ist und schon damals wenig Rückhalt hatte, und junge Menschen, deren Ängste mit den Krisen der Gegenwart wachsen“, fasste Ulrike Ravens-Sieberer, Leiterin der sogenannten COPSY-Studie und Forschungsdirektorin der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Hamburger Universitätsklinik, die Ergebnisse der mittlerweile neunten Befragungswelle im Rahmen der Langzeitstudie zusammen.<BR \/><BR \/>In der COPSY-Untersuchung analysieren die Wissenschafter die Folgen der Corona-Pandemie und globaler Krisen auf die seelische Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen. Es handelt sich um die einzige derartige landesweite Studie in Deutschland. Insgesamt haben bisher 3.573 Familien mit Kindern und Jugendlichen im Alter von sieben bis 21 Jahren an mindestens einer der neun Befragungsrunden zwischen Mai 2020 und Oktober 2026 teilgenommen, an der neunten Befragungsrunde 1.531 Familien.<BR \/><BR \/>Die Lebensqualität der Kinder und Jugendlichen hatte sich zu Beginn der Pandemie im Vergleich zu den Daten vor der Pandemie (Vergleich deutsche BELLA-Studie, 2014 bis 2017) deutlich verschlechtert. Im Winter 2020\/21, während des zweiten Lockdowns, berichtete fast die Hälfte (48 Prozent) der Elf- bis 21-Jährigen von einer verringerten Lebensqualität. Danach verbesserte sie sich, seit 2023 stagniert die Lebensqualität. Im Herbst 2026 gaben 21 Prozent eine geminderte Lebensqualität an, vor der Pandemie waren es 15 Prozent.<BR \/><BR \/>„Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den psychischen Auffälligkeiten der Sieben- bis 21-Jährigen. Der Anteil der Betroffenen stieg während der Pandemie auf 31 Prozent und liegt heute bei 24 Prozent, gegenüber 18 Prozent vor der Pandemie. Bei den spezifischen Belastungen gehen die Entwicklungen auseinander. Angstsymptome berichtet jeder Vierte (25 Prozent); vor der Pandemie war es etwa jeder Siebente (15 Prozent), und seit 2023 nimmt der Anteil wieder leicht zu. Depressive Symptome sind dagegen mit 13 Prozent wieder auf einem ähnlichen Niveau wie vor der Pandemie“, hieß es in einer Aussendung der Universitätsklinik.<BR \/><BR \/>Die Zukunftsängste der jungen Menschen hätten sich weiter von der Pandemie weg zu aktuellen Krisen verlagert. Am häufigsten sorgten sich die befragten Elf- bis 21-Jährigen wegen der Kriege weltweit (61 Prozent). 2025 waren es allerdings noch 70 Prozent gewesen. „Es folgen Terrorismus (58 Prozent), wirtschaftliche Krisen (56 Prozent), extreme politische Ansichten (56 Prozent), die Spaltung der Gesellschaft (52 Prozent) und die Klimakrise (50 Prozent)“, so die Hamburger Wissenschafter. Erstmals erhoben wurden Zukunftsängste wegen teuren oder knappen Wohnraums (42 Prozent). Bei den männlichen Jugendlichen zeigte sich Angst vor der möglichen Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland.<BR \/><BR \/>Mädchen und junge Frauen sind deutlich stärker belastet als Buben und junge Männer. Sie berichteten doppelt so häufig von Angstsymptomen (33 gegenüber 17 Prozent) und depressiven Symptomen (17 versus neun Prozent). Auch eine geminderte Lebensqualität gaben Mädchen 2026 wieder signifikant häufiger an als Burschen (26 gegenüber 16 Prozent), nachdem beide Geschlechter 2025 noch gleichauf lagen. Bei Burschen sind Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsprobleme häufiger, bei Mädchen emotionale Probleme.