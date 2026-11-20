<BR \/><BR \/><b>Heute wird der Internationale Tag der Kinderrechte gefeiert. Was hat es damit auf sich?<\/b><BR \/>Barbara Gross: Die Kinderrechte wurden am 20. November 1989 in einer Konvention von den Vereinten Nationen verabschiedet und 1991 von Italien ratifiziert. Kinderrechte konkretisieren die Menschenrechte für die Lebenswelt und die besonderen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie haben besondere Rechte auf Schutz, Förderung und Beteiligung. Dazu gehören beispielsweise der Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeutung sowie das Recht auf Bildung, Spiel und Freizeit. Der Tag der Kinderrechte erinnert uns daran, die alters- und entwicklungsspezifischen Bedürfnisse von Heranwachsenden wahrzunehmen und ihnen Rechnung zu tragen. Zugleich macht er deutlich, dass Kinder eigenständige Träger von Rechten sind und mit ihren Anliegen ernst genommen werden müssen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386969_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Wie kann in unserer Gesellschaft Chancengleichheit gefördert werden? <\/b><BR \/>Gross: Eine wichtige Voraussetzung ist, dass Kinderrechte in der Gesellschaft bekannt sind – bei Erwachsenen ebenso wie bei Kindern und Jugendlichen. Darauf aufbauend braucht es die Überzeugung, dass alle Heranwachsenden dieselben Rechte haben, unabhängig von ihrer Herkunft, ihren Lebensbedingungen oder ihren individuellen Voraussetzungen. Dieses Wissen muss mit der Bereitschaft verbunden sein, sich für die Verwirklichung dieser Rechte einzusetzen. Die Realisierung von Chancengleichheit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an der Eltern, Bildungsinstitutionen, Politik und weitere gesellschaftliche Akteure mitwirken müssen. Dafür braucht es verbindliche Rahmenbedingungen und ausreichend personelle, finanzielle und zeitliche Ressourcen. Entscheidend ist, dass die Rechte im Alltag tatsächlich wirksam werden und die Unterstützung auch jene Kinder und Jugendlichen erreicht, die besonders auf sie angewiesen sind.<BR \/><BR \/><b> An welchen Stellen mangelt es heutzutage im Schul- und Bildungswesen?<\/b><BR \/>Gross: Bildungsinstitutionen benötigen Ressourcen, um ihren vielfältigen Aufgaben gerecht zu werden. Die Begleitung und individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen mit unterschiedlichen Voraussetzungen sowie die Beziehungsarbeit, die in der pädagogischen Arbeit unerlässlich ist, erfordern qualifiziertes Personal und ausreichend Zeit. Zugleich können Bildungsinstitutionen gesellschaftliche Benachteiligungen nicht allein ausgleichen. <BR \/><BR \/><b>Sondern?<\/b><BR \/>Gross: Es braucht dafür eine verlässliche Zusammenarbeit mit Sozial- und Gesundheitsdiensten, Beratungsstellen sowie Trägern der Kinder- und Jugendhilfe. Auch Eltern und Erziehungsberechtigte tragen Verantwortung und brauchen ihrerseits verlässliche Unterstützung. Bildungspartnerschaften zwischen Familien und Bildungsinstitutionen sollten deshalb in ein tragfähiges Netzwerk mit weiteren Diensten und Trägern eingebettet sein. Entscheidend ist eine kontinuierliche, vertrauensvolle Zusammenarbeit, die sich am Wohl des Kindes orientiert. Damit sie gelingt, müssen auch unterschiedliche sprachliche und soziale Voraussetzungen der Familien berücksichtigt und Unterstützungsangebote leicht zugänglich gestaltet werden.<BR \/><BR \/><b>Wie könnte man für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen? <\/b><BR \/>Gross: Zunächst müssen wir uns bewusst machen, dass Gleichbehandlung nicht automatisch Gerechtigkeit bedeutet. Heranwachsende bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit. Wenn alle dieselbe Unterstützung erhalten, können bestehende Benachteiligungen fortbestehen. Bildungsgerechtigkeit bedeutet deshalb, Ressourcen in Bildungsinstitutionen so zu verteilen, dass alle Heranwachsenden faire Chancen erhalten, ihre Fähigkeiten zu entwickeln. <BR \/><BR \/><b> Wie soll das im Alltag konkret gelingen?<\/b><BR \/>Gross: Konkret heißt das, dort mehr Unterstützung bereitzustellen, wo der Bedarf größer ist – etwa durch zusätzliche pädagogische Begleitung, zugängliche Lernangebote oder Unterstützung für Familien. Diese Unterstützung sollte möglichst bereits in der frühen Kindheit ansetzen, um Benachteiligungen entgegenzuwirken, bevor sie sich verfestigen. Auch Bildungsinstitutionen, die besonders viele Kinder und Jugendliche in benachteiligten Lebenslagen begleiten, benötigen entsprechend mehr Ressourcen. <BR \/><b><BR \/>Welche Kompetenzen sind heutzutage besonders wichtig, welche Fähigkeiten sollten in der Schule noch besser gefördert werden?<\/b><BR \/>Gross: Besonders wichtig finde ich die Fähigkeiten, sich eine eigene Meinung zu bilden, diese begründet zu vertreten und an gemeinsamen Entscheidungen mitzuwirken. Dafür müssen Schulen echte Möglichkeiten zur Mitsprache und zur demokratischen Teilhabe schaffen. Schülerinnen und Schüler sollen erleben, dass ihre Perspektiven zählen und sie ihren Schulalltag mitgestalten können. Gerade wenn sie sich ihrer Schule wenig zugehörig fühlen, kann die Erfahrung, gehört und ernst genommen zu werden, bedeutsam sein. <BR \/><BR \/><b>Eine sehr aktuelle Thematik, oder?<\/b><BR \/>Gross: Ja, und eng damit verbunden ist das kritische Denken. Darunter versteht man die Fähigkeit, Informationen zu prüfen, unterschiedliche Sichtweisen gegenüberzustellen, Zusammenhänge zu erkennen und zu einem begründeten eigenen Urteil zu gelangen. Dazu gehört auch, offen für den Austausch zu bleiben und obwohl andere als auch eigene Positionen zu hinterfragen. Die Bereitschaft, die eigene Meinung angesichts überzeugender Argumente zu überdenken, ist dabei zentral.<BR \/><b><BR \/>Und etwas grundsätzlicher, außerhalb vom schulischen Alltag: Was stärkt Kinder und unter welchen Bedingungen fühlen sie sich sicher und glücklich? <\/b><BR \/>Gross: Kinder und Jugendliche brauchen verlässliche Lebensbedingungen. Dazu gehören materielle Sicherheit, Schutz vor Gewalt und der Zugang zu Versorgung, Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe. Ebenso wichtig sind verlässliche Bezugspersonen, die Zeit für sie haben, ihnen zuhören und ihre Bedürfnisse ernst nehmen. Heranwachsende sollen erfahren, dass sie angenommen werden und bei Schwierigkeiten Unterstützung erhalten. Dies gibt ihnen den Rückhalt, sich eigene Entscheidungen zuzutrauen und zunehmend selbstständig zu handeln. Erwachsene begleiten sie auf diesem Weg, indem sie verlässlich für sie da sind und ihnen zugleich alters- und entwicklungsangemessene Freiräume eröffnen. Für das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen sind außerdem Spiel, Erholung und frei verfügbare Zeit wichtig. Die Kinderrechtskonvention verankert ausdrücklich das Recht auf Freizeit und Spiel. <h3>\r\nHintergrund<\/h3>Die UN-Kinderrechtskonvention umfasst 54 Artikel. Sie legt verbindliche Rechte für alle Menschen unter 18 Jahren fest. Orientierung geben hierbei vier grundlegende Prinzipien: das Diskriminierungsverbot, die vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls, das Recht auf Leben und Entwicklung sowie das Recht, gehört zu werden und mit der eigenen Meinung entsprechend dem Alter und der Entwicklung Berücksichtigung zu finden. <BR \/><BR \/>Dazu sagt Barbara Gross: „Noch immer wachsen viele Kinder in Armut auf, erleben Gewalt, haben keinen angemessenen Zugang zur Gesundheitsversorgung oder werden diskriminiert. Deshalb erscheint mir die Umsetzung jener Rechte besonders dringlich, die diesen Benachteiligungen entgegenwirken.“ <BR \/><BR \/>Besonders hervorheben möchte die Bildungswissenschaftlerin die Rechte auf freie Meinungsäußerung und Beteiligung, denn „Heranwachsende haben das Recht, in allen Angelegenheiten, die sie betreffen, gehört zu werden“. Ihre Meinung müsse angemessen berücksichtigt werden. Ausdrücklich verweist Gross auch auf das Recht auf Bildung, weil Bildung „benachteiligende Ausgangsbedingungen abmildern kann“. Das gelte für den Zugang zu Bildungsinstitutionen ebenso wie für die Erziehung und Bildung selbst: Sie soll die Persönlichkeit und die individuellen Fähigkeiten des Kindes zur Entfaltung bringen. <BR \/><BR \/>Letztlich soll das Kind auf ein „verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft vorbereitet“ werden. Damit setze die Kinderrechtskonvention ein klares Zeichen für ein friedliches Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Hintergründe.