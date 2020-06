Kindergärten: Ein Abschied ohne Wiedersehen

Ohne die Freunde und Kindergärtnerinnen noch einmal zu sehen, geht es ab dem morgigen Dienstag für Südtirols Kindergartenkinder in die Sommerferien. Besonders für jene, die im Herbst in die Grundschule wechseln, vielfach ein bitterer Moment. An vielen Kindergärten im Land hat man sich deshalb etwas Besonderes einfallen lassen.