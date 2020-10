Kindergarten in Sterzing coronabedingt geschlossen

Die Eltern der betroffenen Kindergartenkinder erhalten im Laufe der nächsten Ferienwoche weitere Informationen zur Wiederaufnahme der Bildungstätigkeit.Die Italienische Bildungsdirektion meldet heute vier neue Infektionsfälle an Bildungseinrichtungen. Zwei Neuinfektion betreffen die Grundschule „Gianni Rodari“ in Bozen, je ein weiterer den Kindergarten „Raggio di sole“ in Bozen sowie den Kindergarten „Millecolori“ in Brixen. Eine Gruppe des Kindergartens „Raggio di sole“ wurde vorsichtshalber in Quarantäne überstellt.

lpa