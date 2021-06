Impfung für Kinder: Das empfehlen die Experten in Deutschland

Was die Stiko – die Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut – nach Aufarbeitung wissenschaftlicher Daten in Sachen Impfung empfiehlt, gilt in Deutschland als medizinischer Standard. Jetzt haben die Experten eine Empfehlung für Impfungen für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren gegeben. Die wichtigsten Fragen und die Antworten dazu hier im Überblick.