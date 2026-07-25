Die Staatspolizei hat in Trient einen 70-jährigen italienischen Staatsbürger wegen der Verbreitung und des Besitzes von kinderpornografischem Material verhaftet, wie die italienische Nachrichtenagentur „Ansa“ berichtet. Die Ermittlungen wurden durch einen Hinweis eingeleitet und vom Zentrum für Cyber-Sicherheit (COSC) in Trient durchgeführt. <BR \/><BR \/>Im Rahmen einer EDV-Durchsuchung wurde der 70-Jährige auf frischer Tat ertappt, als er gerade zahlreiche Dateien mit pornografischen Darstellungen von Minderjährigen im Netz verbreitete.<BR \/><BR \/>Bei der anschließenden forensischen Untersuchung der beschlagnahmten elektronischen Geräte entdeckten die Beamten eine erhebliche Menge an weiterem kinderpornografischem Material, darunter aus dem Internet heruntergeladene Videos und Bilder. Der Mann wurde verhaftet und in das Gefängnis überstellt.