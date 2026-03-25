Wie berichtet, war die Berufsfeuerwehr Bozen am Sonntagabend um 21.25 Uhr zum Einsatz an der Kreuzung zwischen Drusus- und Reschenstraße ausgerückt, um den Brand, dessen Ursache bislang ungeklärt ist, unter Kontrolle zu bringen. Zum Zeitpunkt der Explosion war der Kiosk geschlossen, verletzt wurde niemand. Vom Verkaufsstand, an dem noch vor Kurzem Obst verkauft wurde, blieben jedoch nur verkohlte Überreste, und die unüberhörbare Explosion, die das gesamte Stadtviertel Europa-Neustift in Aufruhr versetzte, sorgt noch immer für reichlich Gesprächsstoff in der Gegend.<h3>\r\nSchaden über 100.000 Euro<\/h3>Der Betreiber, hatte den Kiosk bereits seit mehreren Jahren geführt. Der Schaden soll sich auf über 100.000 Euro belaufen, unter anderem durch die vollständige Zerstörung einiger elektronischer Geräte.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft hat unter Leitung von Staatsanwalt Igor Secco Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung gegen Unbekannt eingeleitet. Auch erste Untersuchungen der Brandinspektoren der Berufsfeuerwehr stützen diesen Verdacht.