Gegen 21.30 Uhr wurde am Sonntagabend Alarm geschlagen: Eine heftige Explosion an der Kreuzung Drususallee-Reschenstraße hatte die gesamte Gegend erschüttert ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-kiosk-beim-europastadion-in-vollbrand" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>). <BR \/><BR \/>In der Folge geriet ein Kiosk in Brand und brannte komplett nieder ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/flammenhoelle-beim-europastadion-in-bozen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">das Video zum Brand sehen Sie hier<\/a>). Auch mehrere Fahrzeuge wurden durch die starke, ausstrahlende Hitze beschädigt. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1292556_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nErmittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung<\/h3> Nun hat die Bozner Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet. Die Ermittlungen, die von der Staatspolizei in Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr geführt werden, sollen die Ursache der Explosion und des anschließenden Brandes klären.