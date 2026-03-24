Es war am Sonntagabend um 21.25 Uhr, als die Berufsfeuerwehr Bozen ausrücken musste. Der Kiosk „Alle 4 Stagioni“ an der Kreuzung zwischen Reschen- und Drususstraße stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-kiosk-beim-europastadion-in-vollbrand" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. <BR \/><BR \/>Der Berufsfeuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und eine angrenzende Elektrokabine sowie Fahrzeuge am Parkplatz zu schützen, wie es gestern in einer Aussendung hieß. Vor Ort standen auch die Staats- und Stadtpolizei, das Rote Kreuz sowie ein Techniker des Netzverteilers Edyna im Einsatz.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1292808_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Glücklicherweise wurde beim Brand niemand verletzt. Am Kiosk entstand Totalschaden. Der Betreiber Jamil Amer erklärte gestern, er habe die Verpachtung des Kiosks an zwei junge Männer geplant. Amer hatte den Kiosk bisher saisonal genutzt: Im Sommer verkaufte er Melonen, im Winter gebratene Kastanien. Möglicherweise sorgte der wohl unmittelbar bevorstehende Betreiberwechsel aber für Missfallen. Der Besitzer gab an, bedroht worden zu sein: Man habe ihm gedroht, den Kiosk anzuzünden. Selbst eine Morddrohung gegen die künftigen Betreiber soll es gegeben haben. Eine Zeugin soll kurz vor der Explosion eine Person am Kiosk beobachtet haben, die dann schnell weggelaufen sein soll.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kiosk-nach-heftiger-explosion-zerstoert-ermittlungen-wegen-brandstiftung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Staatspolizei und die Berufsfeuerwehr ermitteln derzeit zur Brandursache.<\/a> Die Ermittler werten Aufnahmen von Überwachungskameras aus und befragen Augenzeugen. Die Staatsanwaltschaft hat gestern ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung gegen Unbekannt eingeleitet.