Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Präsentation abgeschlossener und geplanter Naturschutzprojekte von Pfarreien und kirchlichen Einrichtungen. Zudem geben Georg von Mörl und Tanja Dirler im Vortrag „Insekten und Pflanzen – Ein starkes Team“ konkrete Tipps für praktische Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität.<h3>\r\nBegleitende Bilderausstellungen<\/h3>Die Veranstaltung wird von Ausstellungen in der PTH und der Cusanus-Akademie umrahmt. Zu sehen sind Bienenfotos von Andrea Falcomata und aus dem Eurac-Projekt „BEEhold“, die Gewinnerbilder des Ideenwettbewerbs „Naturschutz vor der Haustür“ sowie Naturaufnahmen von Markus Moling und Andreas Declara.<BR \/><BR \/>Getragen wird die Initiative von der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen (PTH) und dem Institut De Pace Fidei in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern, darunter die Diözese Bozen-Brixen, das Bildungshaus Kloster Neustift, die Umweltgruppe Eisacktal (Hyla), Naturtreff Eisvogel sowie die Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz Südtirol (AVK).<BR \/><BR \/>Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Aus organisatorischen Gründen wird jedoch um eine vorherige Anmeldung gebeten. Für Teilnehmende, die im Priesterseminar zu Mittag essen möchten, kann der Unkostenbeitrag für die Mahlzeiten vor Ort in bar bezahlt werden.