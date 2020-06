400 Blitze, kirschgroßer Hagel und erste Tropennacht

Eine regelrechte Gewitterstraße heute über dem Pustertal. Die meisten Gewitter zogen ausgehend von Bruneck über Prags und dann weiter in die benachbarte Provinz Belluno. Starke Regenschauer, stellenweise Hagel und gut 400 Blitze. (Bild: @Lightningmaps) pic.twitter.com/SkVUfg1qyG — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) June 25, 2020

Einzelne Regenschauer sind bereits jetzt am Vormittag unterwegs. Vor allem die Nordhälfte kann in den nächsten Stunden... Pubblicato da Florians Wetterseite su Venerdì 26 giugno 2020

Eine regelrechte Gewitterstraße war das am Donnerstag über dem Pustertal, so Wetterexperte Peterlin. Die meisten Gewitter zogen ausgehend von Bruneck über Prags und dann weiter in die benachbarte Provinz Belluno. Es gab starke Regenschauer, stellenweise Hagel und gut 400 Blitze.Ähnlich unstabil ist es auch in den nächsten Tagen, so Peterlin. Es ist warm, schwül, recht sonnig mit ein paar Gewittern.Wie Florian Schmalz von der privaten Wetterseite „Florians Wetterseite“ prophezeit, bestehe nach den heftigen Gewittern vom Donnerstag im Pustertal auch am Freitag lokal Unwettergefahr.Am größten sei das Gewitterrisiko ab dem mittleren Nachmittag speziell vom Deutschnonsberg, über den Mendelkamm bis in die Dolomiten. Am Abend und in der ersten Nachthälfte dürfte ein Schwerpunkt auch in der Nordhälfte Südtirols liegen. In den Gewittern sind kurzzeitiger Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. Einzelne Regenschauer sind bereits jetzt am Vormittag unterwegs. Vor allem die Nordhälfte kann in den nächsten Stunden etwas Niederschlag von den Gewittern im Allgäu und am Bodensee abbekommen. Im restlichen Land wechseln Hochnebel und Sonne.Es muss beachtet werden, dass Gewitter nie ortsgenau vorhergesagt werden können und nicht flächendeckend auftreten, so Schmalzl.

