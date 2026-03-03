„Es gibt eine Betriebskindertagesstätte und eine öffentliche Kindertagesstätte und bietet die Möglichkeit für flexible und späte Öffnungszeiten“, erklärte die WaltherPark AG gestern. Beide werden von der Genossenschaft „Casa Bimbo Tagesmutter“ geführt und orientieren sich an der Montessori-Pädagogik. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Auch für Familien aus der direkten Umgebung<\/b><BR \/><BR \/><BR \/>Das Angebot richte sich an Arbeitende des WaltherPark, an Familien aus der direkten Umgebung sowie an Mitarbeitende der öffentlichen Landesverwaltung, für die 15 Plätze reserviert seien und schaffe damit einen konkreten Mehrwert für Bozen. Die Kindertagesstätte startet die erste Eingewöhnungsphase mit ungefähr zehn Kindern; spätestens ab September 2026 ist der Vollbetrieb mit allen vorgesehenen Plätzen geplant.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Privater Garten als Spielbereich<\/b><BR \/><BR \/><BR \/>Die architektonische Planung stammt von Sir David Chipperfield. Die Kindertagesstätte befindet sich auf dem Dach des Einkaufszentrums und verfügt über einen privaten Garten als Spielbereich, wodurch die Sicherheit gewährleistet sei, so die WaltherPark AG.<BR \/><BR \/><BR \/><b>„Die erste Landes-Kita“<\/b><BR \/><BR \/><BR \/>„Die Betriebskindertagesstätte im WaltherPark ist die erste Landes-Kita, in der Plätze für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach Mutterschaft, Vaterschaft oder Elternzeit wieder an ihren Arbeitsort in Bozen zurückkehren möchten, zur Verfügung stehen„, so Alexander Steiner, Generaldirektor der Südtiroler Landesverwaltung.<BR \/>.