Die Flyer geben klare Empfehlungen für die ersten Lebensjahre: Für Kinder bis drei wird empfohlen, möglichst vollständig auf digitale Medien zu verzichten. Im Alter von drei bis sechs sollen Bildschirmmedien nur sehr sparsam und gezielt eingesetzt werden. Bewegung, das Entdecken der Welt mit allen Sinnen, soziale Kontakte und ausreichend Schlaf bilden die Grundlage für eine gesunde Entwicklung in der frühen Kindheit. Zu viel Bildschirmzeit kann hingegen wertvolle Erfahrungen verdrängen, die für das Aufwachsen von Kindern zentral sind. <BR \/><BR \/>„Wir möchten Eltern dabei unterstützen, den Umgang mit digitalen Geräten von Beginn an verantwortungsvoll und altersgerecht zu gestalten“, betont Manuela Lechner vom Forum Prävention. Gleichzeitig sollen Eltern ermutigt werden, die Mediennutzung ihrer Kinder aktiv zu begleiten. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1302600_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Flyer enthalten zudem praktische Tipps für einen gelungenen Einstieg in die Mediennutzung, Hinweise auf altersgerechte Inhalte sowie Empfehlungen für klare Regeln im Familienalltag. Auch die Bedeutung medienfreier Zeiten und die Vorbildrolle der Eltern werden hervorgehoben.<BR \/><BR \/>„Mit den neuen Informationsmaterialien wollen wir Eltern von Kleinkindern konkrete Hilfestellung im Umgang mit digitalen Medien im Alltag bieten“, sagt Rosmarie Pamer, Landesrätin für Familie. Sylvia Baumgartner, Direktorin des deutschen Kindergartensprengels Schlanders ergänzt: „Wir freuen uns, dass im Rahmen des Projekts DigiKids ein Flyer entstanden ist, der Eltern nun landesweit zur Verfügung steht.“<BR \/><BR \/>In den kommenden Wochen werden die Flyer über die Kindergärten landesweit an alle Eltern verteilt. Im Sommer folgen weitere Verteilungen über Dienste und Einrichtungen, die mit Familien mit Kindern bis sechs Jahren arbeiten. Interessierte können die Flyer zudem auf der Website des Netzwerks unter www.eltern-medienfit.bz herunterladen.