In Klausen haben die Carabinieri eine Informationsveranstaltung zum Schutz der älteren Bevölkerung abgehalten. Im Mittelpunkt standen die Bekämpfung von Betrugsdelikten sowie neue digitale Risiken.<BR \/><BR \/>Im Rahmen der Veranstaltung wurden zahlreiche anonymisierte Praxisfälle analysiert, um die gängigsten Betrugsmethoden verständlich darzustellen. Besonderes Augenmerk galt dabei neuen Formen der Kriminalität. So wurde erläutert, wie eine übermäßige Präsenz in sozialen Medien und ein unachtsamer Umgang mit Privatsphäre-Einstellungen Kriminellen wertvolle Informationen liefern können, um Betrugsversuche glaubwürdiger erscheinen zu lassen. <BR \/><BR \/>Ebenso wurde aufgezeigt, wie künstliche Intelligenz von Betrügern als Mittel genutzt werden kann, etwa zum Klonen von Stimmen oder zur Erstellung täuschend echter, personalisierter Nachrichten. Auch der sogenannte digitale Taschendiebstahl wurde thematisiert, bei dem Daten oder Geld über kontaktlose Geräte entwendet werden können – eine Bedrohung, die laut Aussendung zunehmend an Bedeutung gewinnt.<h3>\r\nMenschen Instrumente zum Schutz an die Hand geben<\/h3>Ziel des Treffens war es, den Bürgerinnen und Bürgern konkrete Instrumente zum Schutz vor Betrug an die Hand zu geben, Sorgen in Bewusstsein zu verwandeln und ein Netzwerk gegenseitiger Unterstützung zwischen Bevölkerung und Institutionen zu fördern.<BR \/><BR \/>Zum Abschluss richtete Hauptmann Giuseppe Specchio eine klare Botschaft an die Anwesenden. Sicherheit sei nicht allein Aufgabe der Ordnungskräfte, sondern ein gemeinsames Gut, das durch Information entstehe. Neben der Warnung vor klassischen Betrugsversuchen an der Haustür gehe es auch darum, digitale Schutzmechanismen zu vermitteln, um sich gegen Angriffe über Bildschirm oder algorithmische Täuschungen zu verteidigen. Die ältere Generation dürfe sich gegenüber neuen Technologien niemals allein oder verwundbar fühlen. Wachsamkeit gegenüber ungewöhnlichen Situationen sei die erste Verteidigung, während die Notrufnummer Sicherheit biete. Die Bürger seien kein Ziel, sondern Teil einer geschützten Gemeinschaft.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri rufen die Bevölkerung dazu auf, verdächtige Vorfälle umgehend zu melden. Gleichzeitig wird daran erinnert, dass weder Ordnungskräfte noch Mitarbeiter von Versorgungsunternehmen jemals Geld oder Schmuck an der Haustür verlangen.