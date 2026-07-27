Am heutigen Montag wurde die Freiwillige Feuerwehr Klausen gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Brennerstaatsstraße alarmiert. Im Bereich der Vilnösser Kreuzung war ein Pkw aus bisher unbekannter Ursache gegen ein Wohnmobil geprallt, das am Straßenrand abgestellt war.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1340604_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Dabei wurde eine Personen verletzt und nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte in das Krankenhaus gebracht. Nähere Informationen zum Schweregrad der Verletzungen sind derzeit nicht bekannt.<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Klausen sicherte die Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher, band ausgelaufene Betriebsmittel und unterstützte die Rettungskräfte. <BR \/><BR \/>Nach der Bergung der Fahrzeuge wurde die Fahrbahn gereinigt und wieder für den Verkehr freigegeben. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Klausen, das Weiße Kreuz Brixen, das Rote Kreuz Brixen sowie die Carabinieri.