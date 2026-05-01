Nach ersten Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass sich das Unglück bereits am Donnerstag ereignete. Laut Informationen der Einsatzkräfte dürfte der Mann mit seinem Kleinbagger umgekippt und von dem Fahrzeug erdrückt worden sein. <BR \/><BR \/>Das Unglück blieb zunächst unbemerkt, bis am Freitagmorgen gegen 9.35 Uhr der Notruf bei den Rettungskräften einging. Obwohl diese umgehend zur Unfallstelle ausrückten, kam für den Mann jede Hilfe zu spät – er konnte nur noch tot geborgen werden.<BR \/><BR \/>Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr Klausen, die die Bergungsarbeiten übernahm.